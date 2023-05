Rede de Museus da Lezíria do Tejo com novo site

A Rede de Museus da Lezíria do Tejo lançou um novo site com informação sobre os espaços museológicos dos concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Em https://museusdaleziria.cimlt.eu é possível consultar online a agenda de eventos dos diversos equipamentos culturais, entre outras funcionalidades.