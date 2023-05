Revisão de preços encarece requalificação de avenida e ruas em Santarém

A Câmara de Santarém aceitou a revisão de preços da obra de requalificação da Avenida António dos Santos e ruas adjacentes que vai aumentar o custo da empreitada em 465 mil euros mais IVA. A decisão foi aprovada na última reunião do executivo camarário. A revisão de preços foi solicitada pelo empreiteiro e a fiscalização externa procedeu à análise do pedido e cálculos para confirmação dos valores, de acordo com a respectiva fórmula de revisão de preços e com os índices mais recentes publicados em Diário da República.

As obras na Avenida António dos Santos foram adjudicadas à empresa Construções Martins e Reis Lda., com sede no concelho de Ourém, pelo valor total de dois milhões e 353 mil euros. A intervenção conta com financiamento da União Europeia em 85% e tinha um prazo de execução de 18 meses, a partir da sua consignação. A empreitada visou promover e definir a circulação pedonal ao mesmo tempo que redefiniu a circulação viária e o ordenamento do estacionamento naquela que é a via de acesso que liga o Largo Cândido dos Reis, zona central da cidade, ao cemitério.