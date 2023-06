Barquinha une-se em concerto solidário

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Vila Nova da Barquinha vai receber um concerto solidário para ajudar Beatriz Morgado, conhecida por “Pipoca”, uma menina de 11 anos que tem paralisia cerebral e distonia. Ricardo Oliveira e amigos vão animar a noite solidária no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, no feriado de 8 de Junho, quinta-feira, às 18h00. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural a partir de segunda-feira, 5 de Junho.