Rogério Godinho apresentou novo álbum em VFX

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O músico de Alverca do Ribatejo Rogério Godinho apresentou o seu novo álbum, intitulado “We Change”, no sábado, 27 de Maio na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira. Pianista, cantor e compositor, Rogério Godinho proporcionou uma experiência única com a actuação ao vivo e projecção de imagens vídeo, em que a fusão entre diferentes estilos e a mensagem de transformação social foram os destaques principais.