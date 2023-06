VFX investe 367 mil euros em três novas viaturas

O município de Vila Franca de Xira iniciou um procedimento público para a compra de três novas viaturas para as oficinas municipais num valor global de 367.835 euros. Em causa está uma viatura de 26 toneladas com “ampliroll” (uma báscula), uma outra viatura de 12 toneladas equipada com caixa de resíduos e uma terceira viatura, ligeira, com grua para manutenção dos sistemas de recolha de lixo. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.