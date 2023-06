CD Torres Novas junta Supertaça à Taça do Ribatejo

A equipa sénior do CD Torres Novas terminou a época em beleza no futebol distrital ao conquistar dois troféus numa semana.

Uma semana depois de vencer a Taça do Ribatejo, o CD Torres Novas continuou na senda dos êxitos no futebol distrital ao conquistar a Supertaça Dr. Alves Vieira, batendo o campeão distrital União de Tomar por 3-2. O troféu, instituído pela Associação de Futebol de Santarém, foi disputado no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas. Ao intervalo os torrejanos já venciam por 3-0.

Os golos do CD Torres Novas foram marcados por João Martins, Miguel Miguel e Henrique (auto-golo), enquanto Siaka Bamba facturou duas vezes para os tomarenses. Refira-se que o União de Tomar terminou o encontro com apenas sete jogadores, após quatro expulsões, a primeira das quais ainda nos primeiros minutos da segunda parte. A cerca de dez minutos do final nova expulsão, por acumulação de amarelos, mas mesmo com nove os nabantinos tudo fizeram para virar o resultado, que na altura estava já em 3-2. No tempo de descontos houve ainda mais duas expulsões para os tomarenses e uma para os torrejanos.