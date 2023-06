Fisioterapeuta Rui Faria voltou a acompanhar Jiri Vesely em Roland Garros

O fisioterapeuta Rui Faria esteve, pela segunda vez, em Roland Garros com o tenista checo Jiri Vesely, que acabou por ser derrotado em 4 sets por Stefanos Tsitsipas. Esta parceria já dura há quatro anos com o fisioterapeuta português a ter um papel fundamental na periodização, prevenção de lesões e recuperação entre torneios e jogos, o que o levará, já no fim deste mês, a Wimbledon. Rui Faria tem clínica em Santarém, Alcanena, Leiria e Aveiro.