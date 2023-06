Ginastas do Cartaxo com títulos nacionais em trampolins

Os atletas do Ateneu Artístico Cartaxense conseguiram diversos pódios nos campeonatos nacionais de tumbling, trampolim individual, trampolim sincronizado e duplo mini-trampolim, colocando o clube e a cidade ao nível dos melhores do país. Em tumbling, Francisca Faia venceu o Campeonato Nacional de Base no escalão de iniciados femininos e Francisco Rodrigues o Campeonato Nacional da 1ª Divisão, escalão júnior elite. Duarte Alface ficou em terceiro lugar na 1ª divisão de iniciados masculinos e Sílvia Oliveira em terceiro lugar do Campeonato Nacional Base de Juvenis Feminino.

Marta Lino, Maria Nogueira, Maria Silva e Beatriz Gonçalves sagraram-se vice-campeãs do Campeonato Nacional de Juniores Feminino. Já Martim Botelho e Gabriel Homem, do Gimno Clube de Santarém, foram campeões nacionais de trampolim sincronizado em seniores masculinos. Os ginastas vão competir nos dias 8, 9 e 10 de Junho no Portimão Trampolins Open, dia 25 de Junho, no segundo Sporting Trampoline All Around Cup e nos dias 4, 5 e 6 de Julho, na ScalabisCup Santarém.