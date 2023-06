Parque Desportivo da Caridade em Ourém inaugurou instalações

Requalificação e ampliação de complexo onde joga Atlético Ouriense teve investimento de cerca de 117 mil euros.

A requalificação de ampliação do edifício de apoio ao Parque Desportivo da Caridade, em Ourém, foi inaugurada na manhã de sábado, 3 de Junho, pelo presidente da autarquia, Luís Albuquerque, e pelo presidente da direcção do Clube Atlético Ouriense, José Ferreira. A cerimónia decorreu no intervalo do jogo de futebol que opôs a equipa da casa, o Atlético Ouriense ao Gil Vicente, num importante encontro da primeira mão do playoff da Liga BPI, na luta pela manutenção na primeira divisão.

Com um investimento total de cerca de 117 mil euros a intervenção teve como objectivo a beneficiação das instalações previamente existentes no campo da Caridade Adelino dos Santos Júnior. Os trabalhos envolveram a requalificação das casas-de-banho existentes e ampliação da zona de apoio ao complexo desportivo. “Todos reconhecíamos que o espaço disponível anteriormente não era digno das necessidades e do patamar desportivo do Atlético Ouriense (…) Esta intervenção vem na sequência de outras iniciativas que temos vindo a realizar, que têm como objectivo dignificar as instalações das nossas associações”, disse Luís Albuquerque, acrescentando que o município está a “trabalhar com a direcção do Atlético Ouriense para construir dois novos campos sintéticos, em São Gens, e outros dois campos nas imediações do Estádio Municipal de Fátima”.

Em relação à partida o Atlético Ouriense venceu o Gil Vicente por 2-1, partindo assim em vantagem para o jogo da segunda mão que irá decorrer no sábado, 10 de Junho, em Barcelos.