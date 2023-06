Patinadores de Santarém com vários pódios em Coruche

A patinagem do Hóquei Clube de Santarém participou com 19 atletas no I Torneio de Patinagem Artística FICOR 2023, que decorreu em Coruche sob organização de “Os Corujas”. Divididos por três categorias, Formação, Pré-Competição e Competição, os jovens patinadores escalabitanos conseguiram 10 pódios individuais, entre eles três primeiros lugares e ainda dois terceiros lugares por equipas.