Santarém investe mais de meio milhão no associativismo desportivo do concelho

A Câmara de Santarém vai atribuir um montante global de mais de 558 mil euros a 45 organizações desportivas do concelho no âmbito do Regulamento de Apoio e Financiamento ao Associativismo Desportivo (RAFAD). Os acordos foram assinados no dia 25 de Maio no salão nobre dos Paços do Concelho. O regulamento está vocacionado para a formação desportiva nas diferentes modalidades e nos grandes eventos desportivos promovidos pelos clubes e associações do concelho.

“O desenvolvimento desportivo assume, no contexto actual, um papel fundamental na criação de hábitos de vida saudáveis e na conquista de uma melhor qualidade de vida e o excelente trabalho desenvolvido por vós reflecte-se no continuo aumento do número de atletas, inscrito nas candidaturas ao PAFAD (Programa de Apoio à Formação Desportiva)” afirmou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, que agradeceu o trabalho promovido pelas associações.

Para a vertente “grandes eventos” está destinado o valor de 158.270 euros e para o apoio directo aos clubes e associações através do PAFAD está contemplado um valor de 400 mil euros.