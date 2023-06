O rapaz de Alcanena que esteve entre os melhores do mundo no atletismo

Carlos Calado era criança quando começou a interessar-se pelo atletismo. Foi um dos melhores atletas do seu tempo deixando uma imagem de dedicação e carácter apesar de também se ter divertido e de assumir que na véspera de entrar numa competição tinha de sair à noite para distrair a mente senão não conseguia descansar.

Estava focado em ser o melhor e na altura que estava na fase de colher os louros de anos de esforço, em que até vomitava após os treinos, uma lesão obrigou-o a enfrentar as dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Em pista só pensava em correr e olhava para o lado para ver quem chegava em segundo. Ostenta há quase 26 anos o recorde nacional do salto em comprimento. Já foi agente imobiliário e actualmente é vendedor de automóveis em Coimbra, onde reside com a mulher e um dos filhos. Não se sente preparado para ser treinador, mas os seus conhecimentos, tal como os de colegas contemporâneos, poderiam ajudar se assim a federação quisesse. Nesta entrevista, na esplanada no último piso de um centro comercial, com vista para o Mondego, o antigo atleta abre o coração e fala sem rodeios do estado do atletismo e da sua terra.

Valeu a pena tantos anos de investimento no desporto de alto rendimento? Vale sempre a pena, pela experiência de vida. Das coisas que tenho saudades e que me deixam alguma nostalgia é viajar. Quando terminei senti-me um pouco perdido na vida. Sabia que era impossível voltar ao que era depois da lesão. Quando tentei regressar a lesão dava sempre sinal e isso deixou-me uma mágoa, porque era a altura em que ia começar a colher os louros.

É recordista nacional do salto em comprimento há 25 anos. Parece que não há uma estratégia de formação de novos atletas... Se a federação olhasse para o número que tem de inscritos e ao chegar a uma grande competição ganhar duas medalhas, como é o caso da Patrícia Mamona ou do Pedro Pichardo, via que fizeram o trabalho deles, para eles, e que não criou bases...

Costuma dizer que apareceu dez anos adiantado no atletismo. Teve que fazer um esforço muito maior do que seria necessário hoje? Quem escolhe uma carreira desportiva procura algo que lhe dê prazer. Não há prazer quando se vomitava todos os dias no treino por levar o esforço físico ao limite. Como não havia literatura especializada em Portugal, juntávamos a literatura americana, mais sobre a velocidade, e a russa, que era mais muscular. Para conseguirmos treinar tudo havia um esforço enorme. Também não tínhamos barras olímpicas, tínhamos de fazer uma requisição à federação para virem de Espanha.

Como atleta não se divertia, não cometeu excessos fora do atletismo? Depende. Quando era altura de treinar não tinha tempo para isso. Quando era a altura de competir poderia ter algumas distracções, mas sempre focado no que ia fazer em termos competitivos. Se tinha uma competição ao sábado, na sexta-feira tinha que sair, ir à discoteca, mas era o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Se estivesse em casa acabava por não descansar. Saindo falava e cumprimentava os amigos, distraía a mente. Quando fui campeão europeu Sub 23 na Finlândia tinha ido antes para o bar do hotel.

O que é que lhe custou mais sacrificar nos anos em que foi atleta? Sempre soube controlar-me, não sacrifiquei nada. Tinha um objectivo que era estar entre os melhores do mundo e era isso que me movia.

Como é que conseguiu manter a forma física depois de deixar de competir? Sempre tive cuidado com alimentação e continuo a ter. Comecei a fumar quando a minha mulher ficou grávida. Fumo esporadicamente quando sou atingido pelo stress. Não sou stressado, mas a espera cria-me ansiedade. Gosto de beber um bom vinho, não é beber vinho. Sou apreciador das coisas boas da vida.

Era sportinguista desde pequenino? Nem por isso (risos), mas nunca me liguei a clube algum porque também não sabia por onde ia passar. Nunca assumi as minhas preferências clubistas. Agora posso dizer que sou sportinguista. Há um ano encontrei os sapatos com que tinha ganho as medalhas e doei-os ao museu do Sporting.

Onde é que ganhou mais dinheiro, no Sporting, Benfica ou Porto? Foi no Sporting!

Porque é que não criou um negócio ligado ao atletismo ou uma marca de equipamentos? Tinha programado ter uma marca de equipamentos de competição. As coisas estavam orientadas, mas acabei por não conseguir. O que a marca - Following the Star - queria transmitir era a ideia de seguir uma estrela. Era vocacionada para os jovens que começavam no atletismo, que se revissem na minha dedicação, na forma de estar no desporto, a atitude, o carácter.

Por que motivo não é treinador?

Já tentei, mas por enquanto ainda não tenho vocação. Sou o padrinho da Academia de Atletismo do Eirense. Estive a acompanhar alguns jovens no ano passado.

Como é que vê as naturalizações de estrangeiros como atletas portugueses? Hoje somos cidadãos do mundo. O que não concordo é que não existam regras. Atletas que representassem a selecção dos seus países não poderiam ter a nacionalidade portuguesa. É muito bom que tenhamos estrangeiros como um Francis Obikwelu, com tudo o que ele trouxe para a modalidade, mas fica manchado por em Sevilha, em 1999, ganhar uma medalha pela Nigéria sendo que o record da Nigéria é melhor que o de Portugal onde ele competia. O mesmo se passa com o Pedro Pichardo que colocou o record de Cuba acima do de Portugal.

O que acha da polémica entre os seus colegas de modalidade Pedro Pichardo e Nelson Évora? Uma vergonha! Houve um discurso de ódio. Se uma naturalização foi mais rápida que a outra é por uma questão de interesse para o país. O Pichardo é um atleta formado e uma mais-valia para o país. Tem todo o direito a ter a nacionalidade portuguesa. Em relação aos muitos que estão à espera, têm todo o direito a que o seu processo seja mais rápido do que em relação a uma promessa que pode vir a ser ou não um grande atleta.