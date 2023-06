direito de resposta

Foi com espanto que li a peça publicada em 28.05.2023, sob a epígrafe “Bioparque evaporou-se e o presidente da Barquinha vai de fracasso em fracasso”.

Apesar do conteúdo falso, o que me surpreendeu foi o ataque a nível pessoal.

Tratar-me por “um tal João Paulo Rodrigues, que se apresentava, entre muitas outras coisas” é malicioso se não pior. Sempre vos considerei com credibilidade tendo atos do meu pai sido publicados por vós, mas a posição tomada perante mim é surpreendente. Igualmente, é temerário referir “o promotor do Bark em parte incerta e incontactável”, é falso. Existe uma diferença entre incontactável e privacidade.

Esta notícia causou-me danos tendo sido questionado por parceiros esta, implicando a concretização do projeto. Peço respeito pela minha honorabilidade exigindo um pedido de desculpas publicado em O MIRANTE. Igualmente, uma retração da notícia de forma clara e evidente.

Encontro-me disponível para, quando oportuno, prestar declarações.

João Paulo Bueno Rodrigues