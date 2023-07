Azambuja à espera de dinheiro do PRR para obras nos centros de saúde

Extensão de Saúde de Alcoentre, encerrada há quase cinco meses porque chovia nos gabinetes médicos, vai para obras mas só quando chegar o financiamento do PRR. O mesmo acontece com a reparação do sistema de ar condicionado do Centro de Saúde de Azambuja.

As obras de reabilitação da Extensão de Saúde de Alcoentre, encerrada desde o início do ano devido a infiltrações e outros problemas estruturais, está à espera de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para poderem avançar. A informação foi deixada em reunião do executivo municipal pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, em resposta a munícipes daquela freguesia que foram à sessão pública questionar o motivo para os trabalhos ainda não terem arrancado.

Afastando qualquer possibilidade de a extensão vir a encerrar definitivamente e de as obras não se concretizarem, o autarca socialista afirmou que a câmara municipal já recebeu o comunicado da candidatura ao PRR para a intervenção orçada em 250 mil euros e que, segundo perspectiva, estará para breve o seu arranque. Entre os trabalhos a executar está prevista uma intervenção na cobertura do telhado para resolver o problema das infiltrações de água, a substituição das canalizações, loiças das casas-de-banho e do pavimento e realização de pinturas interiores e exteriores.

A vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Coelho, sublinhou ainda que o que levou ao encerramento provisório daquela extensão de saúde foi o facto de os médicos recusarem trabalhar naquelas condições, com água das chuvas a entrar para os gabinetes e a danificar constantemente os equipamentos eléctricos, “havendo risco de haver curto-circuito”.

Igualmente à espera de dinheiro do PRR está o arranjo do sistema de ar condicionado do Centro de Saúde de Azambuja, que está há anos sem funcionar. Esta reparação está orçada em 150 mil euros.