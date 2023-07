Bombeiros de Vialonga recebem apoio de 55 mil euros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga vai receber um apoio financeiro do município de Vila Franca de Xira no valor de 55 mil euros destinado à compra de uma nova viatura e equipamentos. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, onde foi também apresentada e aprovada uma proposta de apoio extraordinário de 3.500 euros à associação, no âmbito da organização do Dia Municipal do Bombeiro, visando comparticipar as despesas decorrentes da organização do evento e do lanche oferecido.