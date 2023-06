Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira celebrou 26º aniversário

Sessão serviu para homenagear quatro funcionárias que ali trabalham desde a fundação da instituição e três que se encontram já em situação de reforma.

O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira celebrou 26 anos de vida e a sessão comemorativa serviu também para homenagear quatro funcionárias que ali trabalham desde a fundação da instituição e três que se encontram já em situação de reforma.

A Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos foi inaugurada em 1997, inicialmente apenas com a valência de centro de dia. Actualmente conta também com uma estrutura residencial para idosos, um centro de convívio e serviço de apoio domiciliário. Desenvolve ainda vários projectos e actividades.

Durante a sessão solene o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, elogiou o trabalho que tem vindo a ser realizado pela actual direcção da instituição em benefício da comunidade e recordou José Alexandre Silva referindo que “foi fundamental e muito importante para construir este sonho que se tornou realidade”.

Nesse momento de confraternização estiveram também outras individualidades, como o director distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento, o vereador Nuno Domingos, e o presidente da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, Ricardo Costa, bem como diversos elementos dos órgãos sociais do Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira.