Cinco mil litros de gasóleo para Bombeiros de Salvaterra de Magos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos vai receber um reforço de mil litros de gasóleo por mês entre Maio e Setembro deste ano. O reforço visa assegurar a deslocação de meios para o Local Estratégico de Estacionamento (LEE) de Marinhais e do local para o quartel no âmbito do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR). As despesas resultam da estratégia municipal de vigilância e intervenção, não sendo financiadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Foi ainda aprovado, na reunião de executivo de 17 de Maio, um apoio de 1.200 euros para a associação. O objectivo é mitigar as despesas de recursos humanos com a Feira de Magos que, de 11 a 14 de Maio, teve meios em permanência no local e no quartel num ano em que se bateu recorde de visitantes.