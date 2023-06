Dia da Criança celebrado com festival em Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos assinalou o Dia Mundial da Criança com o Festival Muuu. A iniciativa juntou várias dezenas de pais e filhos no domingo, 4 de Junho, no Largo dos Combatentes, em Salvaterra de Magos. Algumas das actividades propostas pela câmara municipal foram insufláveis para todas as idades, pinturas faciais, mascotes, touro mecânico e um espaço para pais e filhos. Durante todo o dia as palavras de ordem foram alegria, divertimento e convívio. As entradas foram gratuitas.