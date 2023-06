Dois detidos em operação de combate ao crime em Samora Correia

Pelo menos duas pessoas foram detidas na segunda-feira, 5 de Junho, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, numa operação do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) que investiga, entre outros, crimes a residências, interior de veículos e tráfico de droga, disse fonte da GNR a O MIRANTE. A operação contou com o apoio de cerca de meia centena de militares do Destacamento Territorial de Coruche e centrou-se na cidade de Samora Correia e localidade do Porto Alto, onde decorreram seis buscas domiciliárias.

De acordo com a mesma fonte foi apreendido diverso material furtado que se espera vir a ser devolvido aos legítimos proprietários. A operação teve início por volta das 17h00 tendo-se prolongado até à noite. À data de fecho desta edição os suspeitos, do sexo masculino, encontravam-se detidos à espera de serem presentes a tribunal, na quarta-feira, 7 de Junho, para lhes serem aplicadas as medidas de coacção. Nos últimos meses a população de Samora Correia tem reportado furtos a residências, estabelecimentos comerciais, interiores de automóveis e roubos por esticão.