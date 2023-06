Ladrão apanhado em Samora Correia

A GNR deteve em flagrante um homem, de 54 anos, por roubo por esticão na via pública, em Samora Correia. O homem roubou a mala a uma mulher de 68 anos. Na sequência de uma acção de patrulhamento, no dia 22 de Maio, os militares da GNR viram que o indivíduo estava a correr na rua seguido por populares que o denunciaram pelo furto. Após revista ao suspeito os militares apreenderam um telemóvel, uma carteira com documentos pessoais e 50 euros em dinheiro. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente no Tribunal Judicial de Santarém onde lhe foi decretada a medida de coacção de prisão preventiva e posteriormente encaminhado ao Estabelecimento Prisional de Leiria.