Livro sobre migrações apresentado no Politécnico de Tomar

O livro “Identidades e Diversidade Cultural: Movimentos Migratórios”, que pretende promover a reflexão e encorajar a discussão sobre o fenómeno migratório, foi apresentado no Instituto Politécnico de Tomar (IPT). O evento foi organizado pelos co-autores Síria Borges, Marleide Lins e Luiz Oosterbeek, que dividiram a obra em três partes.

A primeira, “Migrações, Identidade e Humanidades”, trata questões como “Migrações: uma característica identitária da Humanidade”, “Identidades globalizadas: a ressignificação do migrar diante da fragmentação do mundo”, “Travessias da África Subsaariana à Europa: resistência e sentimento de não pertencimento” e “Mação, a capital secreta do mundo”.

A segunda, “Migrações, Etnicidade e Género”, foca-se em temas como “a relevância das instituições arquivísticas para a pesquisa sobre a migração e mobilidade indígena no Piauí”, “o contexto da migração cigana no Maranhão”, “o instituto do refúgio no que toca ao fluxo imigratório dos cubanos”, “o sentimento de pertença de mulheres japonesas que migraram ao Rio Grande do Sul em meados do século XX” e “relatos de mulheres estrangeiras, sobreviventes do cárcere, no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil”. O último capítulo do livro analisa a influência das migrações na literatura, dança e música, indica ainda o IPT.