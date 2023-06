Município doa terreno para ampliar Centro de Dia da Lapa

A Câmara do Cartaxo aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, a doação de uma parcela de terreno para ampliação do Centro de Dia da Lapa. Esta doação resulta de um acordo entre o município e o proprietário do terreno contíguo ao centro de dia. “O município chegou a acordo com o proprietário e recebeu o terreno como compensação resultante do acerto proveniente da regularização desse terreno. Ou seja, em vez do requerente pagar ao município cerca de dez mil euros em taxas urbanísticas para fazer aquele loteamento, não paga esse valor e dá à câmara uma parcela do terreno que vai ser doado ao Centro de Dia da Lapa”, explicou o presidente da autarquia, João Heitor (PSD).

O autarca refere que o município “não faz mais do que a sua obrigação” ao entregar a parcela de terreno a uma instituição com a “dignidade e relevância social” como o Centro de Dia da Lapa. Esta área de terreno vai permitir à instituição concorrer ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para conseguir fundos comunitários de modo a ampliar as suas instalações. Uma ambição já com algum tempo. Este era um processo que estava há cerca de seis anos por regulamentar nos serviços camarários e que foi agora resolvido.