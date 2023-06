Oosterbeek eleito membro da Academia Europaea

O director do Centro de Geociências, Cluster de Quaternário e Adaptações Humanas, no Instituto Politécnico de Tomar, Luiz Oosterbeek, foi eleito membro da Academia Europaea, que promove a investigação europeia e aconselha governos e organizações internacionais em questões científicas.

Em comunicado, o Politécnico de Tomar salienta que a academia “selecciona membros que se encontram entre os investigadores mais produtivos, inovadores, influentes e pioneiros no seu domínio em toda a comunidade científica europeia disponível, ou seja, entre os 1% de topo da sua área de estudo”. “Luiz Oosterbeek passa, desta forma, a estar incluído no total de cinco mil associados da Academia, entre os quais oitenta e três laureados com o Prémio Nobel”, lê-se na nota.