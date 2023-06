Presidente da República pede decisão sobre o novo aeroporto até final do ano

Marcelo Rebelo de Sousa espera que haja uma decisão sobre a localização do novo aeroporto até final deste ano

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, durante a inauguração da Feira Nacional de Agricultura, que o preocupa chegar perto do fim do seu segundo mandato e ainda se estar a discutir qual é a melhor forma de seleccionar e pré-seleccionar as propostas para o novo aeroporto.