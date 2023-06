Recolha de sangue em Vialonga

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Grupo de Dadores de sangue de Vialonga lava a efeito, com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, um recolha de sangue, na segunda-feira, 12 de Junho, das 15h00 às 19h00, na sede da Sociedade Recreativa da Granja.