Santarém apoia festivais gastronómicos

A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai receber 10 mil euros do município para ajudar a suportar os custos com a organização do primeiro Festival Gastronómico “Tejo com Vida” que decorreu de 19 a 21 de Maio, na aldeia das Caneiras. A iniciativa teve como objectivo promover a cultura e a gastronomia que o Tejo oferece.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destacou a importância do evento para a promoção do peixe do rio, com pratos típicos e singulares dessa zona ribeirinha, dinamizando também a actividade económica e cultural.

A Câmara de Santarém atribuiu também um apoio de cinco mil euros à organização da 7ª edição do Festival do Capado, que decorreu de 28 a 30 de Abril, na Casa do Povo de Amiais de Baixo. A iniciativa foi da responsabilidade da Casa do Povo de Amiais de Baixo, Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Clube Desportivo Amiense e APAB - Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Amiais de Baixo.

O festival tem como objectivo preservar as tradições e o desenvolvimento da comunidade local, dando a conhecer pratos típicos elaborados com carne de caprinos bastante característicos da zona de Amiais de Baixo.