Tasquinhas do Alviela vão para a 14ª edição em São Vicente do Paúl

A 14ª edição das Tasquinhas do Alviela vai decorrer de 23 a 25 de Junho, no Jardim de São Vicente do Paúl, mais uma vez com organização da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira. Este ano o certame gastronómico com a participação de 15 associações e tem como tema o “Olival e Azeite”, numa região com forte componente de olival e de produção de azeite. As entradas são livres e o público vai poder degustar gastronomia e doçaria ribatejanas, azeite e vinho da região. Provas de azeite, Concurso do Coscorão de S. Vicente, artesanato e muita animação musical também não faltam no evento, que conta com um apoio de 10 mil euros por parte da Câmara de Santarém.