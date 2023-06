Urbanização Barobra em Torres Novas vai receber requalificação paisagística

A Urbanização Barobra, em Torres Novas, vai ser alvo de uma empreitada com o objectivo de estabelecer o enquadramento paisagístico, requalificar o espaço urbano da zona adjacente aos blocos de apartamentos, a iluminação pública e rede de recolha de águas pluviais. A apresentação pública da empreitada que está em fase de concurso público decorreu na terça-feira, 30 de Maio, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes.

A empreitada, refere a Câmara de Torres Novas em comunicado, pretende ainda dar continuidade à requalificação urbana do centro histórico de Torres Novas. Relativamente à rede viária está prevista a fresagem do pavimento betuminoso existente em arruamentos e estacionamentos para colocação de novo tapete betuminoso e a criação de uma zona de parqueamento na Rua do Comboio Menino com cinco novos lugares de estacionamento.

Quanto à rede pedonal é proposta a substituição de lancis, o alargamento de passeios para 1,50m e a criação de um passeio ao longo da Rua de Cimo da Vila. Para as zonas ajardinadas existentes propõe-se a criação de uma rede de rega eficiente e adequada ao tipo de plantação permitindo o cuidado e a manutenção a longo prazo, bem como a replantação das zonas relvadas e a criação de uma zona verde renovada nos taludes ao longo da Rua de Cimo da Vila.