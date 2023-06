VFX distinguida com selo de município amigo da juventude

A Câmara de Vila Franca de Xira foi distinguida com o selo de município amigo da juventude, na categoria cinco estrelas, a mais elevada, durante o terceiro encontro nacional de municípios amigos da juventude que se realizou no centro logístico de Pinhel. Vila Franca de Xira é um dos 12 municípios nacionais que alcançaram a distinção máxima e recebeu a bandeira de município amigo da juventude, entregue pelo secretário de Estado do Instituto Português do Desporto e Juventude, João Paulo Correia, e pelo presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, Marco Santos. João Pedro Baião, vereador com o pelouro da Juventude, representou o município.

“Esta distinção foi um reconhecimento da estratégia e das boas práticas de Vila Franca de Xira enquanto membro da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude”, considera a autarquia em comunicado. A rede nacional de municípios amigos da juventude foi constituída em 2020 e conta com 161 municípios aderentes.