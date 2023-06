Comissão da Festa dos Tabuleiros alerta para o que não usar durante cortejos

Comissão Central da Festa dos Tabuleiros anunciou o manual de normas para os participantes na Festa dos Tabuleiros 2023.

A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros anunciou o manual de normas para os participantes na Festa dos Tabuleiros 2023, destacando-se a proibição do uso de “telemóvel para selfies ou directos nas redes sociais”. Durante o Cortejo Principal e o Cortejo dos Rapazes é proibida ainda a utilização de óculos espelhados, brincos grandes, colares, relógios, sapatilhas e sandálias.

A Comissão Central já definiu também o que utilizar tanto no tabuleiro como nos trajes dos participantes. O Saia do Tabuleiro deverá ter um pano branco a cobrir o cesto. Para a mulher destaca-se o sapato em carneira, traje branco, rodilha com fita de uma cor e a fita com cor predominante do tabuleiro. O homem deverá ter um barrete preto com borla para trás, gravata da cor da fita da mulher, camisa branca, cinta, calça e sapato preto.

Recorde-se que a Festa dos Tabuleiros regressa a Tomar entre 1 e 10 de Julho. A edição deste ano tem 618 tabuleiros confirmados e mais de dois mil participantes. São esperadas mais de um milhão de pessoas na maior festa do concelho de Tomar, que se realiza de quatro em quatro anos.