Descida do Nabão em jangadas encheu o rio de cor e animação

Iniciativa do Clube Aventura MOCAART, de Além da Ribeira, contou com cerca de centena e meia de participantes e foi mais uma vez um sucesso

A 14ª edição da descida do Nabão em jangadas improvisadas encheu o rio de jangadas de diversas formas e feitios que deram um movimento e um colorido especiais ao rio entre a praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, e o açude das Lapas, na freguesia de Além da Ribeira/Pedreira, já no concelho de Tomar, onde a animada viagem terminou. Mais de centena e meia de participantes aderiram à iniciativa do Clube Aventura MOCAART, de Além da Ribeira, Tomar.

No final, junto à capelinha de Nossa Senhora das Lapas, mais de 200 pessoas participaram no almoço-convívio entre participantes e muitos curiosos que acompanharam o evento a par e passo ao longo das margens do rio. A organização promete que para o ano há mais.