Lucky Duckies vão abrir concerto de Michael Bolton

Banda da Póvoa de Santa Iria sobe ao palco do Oeiras Valley a 27 de Junho

Os Lucky Duckies vão proporcionar o melhor do seu repertório aos espectadores do Festival Jardins do Marquês quando abrirem a primeira parte do concerto de Michael Bolton no dia 27 de Junho no Oeiras Valley. A garantia é dada pelo vocalista da banda, Marco António, a O MIRANTE. “Vamos aquecer o público e o Michael Bolton terá depois a responsabilidade de não o arrefecer”, brinca, garantindo que a banda de vintage swing e rock’n’roll vai levar a palco alguns dos seus melhores temas. “Vamos dar o nosso melhor porque sabemos que vamos estar perante um público com muito bom gosto. É um festival com gente cool e elegante”, elogia Marco António. Já Michael Bolton, glória da pop dos anos 80 e 90, traz um novo disco na bagagem para apresentar ao público português. Os bilhetes estão à venda na Blueticket e as portas abrem dia 27 de Junho às 19h30. O festival conta com outros nomes grandes no cartaz, incluindo Sara Correia, António Zambujo, Camané, Ricardo Ribeiro, Liniker, Maria Bethânia, Pink Martini e Joss Stone.