Mariza promete um grande espectáculo em Santarém

Aquela que é uma das artistas portuguesas mais aclamadas internacionalmente vai dar um concerto na Monumental Celestino Graça. Mariza promete um concerto inesquecível, no qual vai apresentar temas clássicos e algumas canções mais recentes estando previstas algumas surpresas para os fãs.

A cantora Mariza actua na sexta-feira, dia 23, em Santarém, num grande espectáculo na Monumental Celestino Graça, a partir das 21h30, e promete um concerto inesquecível. Para o município este evento é considerado estratégico porque constitui uma forma de atrair novos públicos para a cidade. Vão ser apresentados temas clássicos como “Ó Gente da Minha Terra”, “Primavera” e “Chuva”, bem como faixas mais recentes, “Anda o Sol Na Minha Rua”, “Por Ti”, “Maria Joana”, entre outros. Está também previsto durante o espectáculo algumas surpresas para todos os fãs.

Para o vice-presidente da câmara e vereador do Turismo e Grandes Eventos, João Teixeira Leite, “este será mais um grande evento que dinamizará a nossa economia local e projectará Santarém, mais uma vez, a nível nacional”. O autarca realça que o objectivo do município é ter ao longo do ano aproximadamente três grandes momentos musicais na Monumental Celestino Graça, explicando que o município e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém “estão disponíveis e empenhados nesta dinâmica, onde Santarém sai reforçada e a nossa população irá beneficiar de uma oferta única”.

Mariza, no tempo em que vai estar em Santarém, vai fazer as suas refeições no Restaurante Sem Pressa, que é um dos parceiros do evento. “A possibilidade de trazer um grande espectáculo como Mariza até Santarém é uma oportunidade única”, refere Pedro Fernandes, CEO do Grupo PMHF, que promove o concerto. E sublinha que este espectáculo “tem, acima de tudo, o objectivo de proporcionar uma noite única a todos os escalabitanos e habitantes da região”.

Mariza é uma das artistas portuguesas mais aclamadas internacionalmente e já vendeu milhões de discos em todo o mundo. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de 10 euros e já estão disponíveis em www.xpectacle.pt, na Loja Ribatintas, no Posto de Turismo de Santarém (pagamento apenas com multibanco).