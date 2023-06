Materiais Diversos mostra em Paris oficinas artísticas que realiza em Alcanena

A directora artística da associação Materiais Diversos, Elisabete Paiva, vai apresentar, dia 28 de Junho, no Centre National de la Dance em Paris, o projecto de oficinas artísticas desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Alcanena desde 2017. Em comunicado, a associação afirma que, “sob o mote ‘Corpo Comum’, serão traçadas as diferentes fases das oficinas, procurando reflectir sobre os objectivos e metodologias desenvolvidos na colaboração com artistas, professoras e adolescentes”.

Na próxima iniciativa, a artista Natália Mendonça realiza duas oficinas de pesquisa em torno do espectáculo de dança para crianças “KdeiraZ”, co-produzido pela Materiais Diversos, com alunos dos 3.º e 4.º anos da escola básica do 1.º ciclo de Minde (Alcanena). “Desde crianças, passamos a vida sentados a comer, estudar, trabalhar e olhar para os omnipresentes ecrãs electrónicos. Na história dos seres humanos, estamos a alterar drasticamente a forma como (não) nos mexemos e quem perde com isso é o nosso corpo”, afirma a nota.