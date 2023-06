Atleta de Salvaterra participou no Campeonato Europeu de BTT

O município de Salvaterra de Magos celebrou um protocolo com a Associação Glória BTT – Desporto e Ambiente para ajudar Ismael Graça a participar na prova.

O município de Salvaterra de Magos aprovou um protocolo de cooperação com a Associação Glória BTT – Desporto e Ambiente, do concelho de Salvaterra de Magos, para a participação do atleta Ismael Graça, natural do concelho, no Campeonato Europeu de Maratonas de BTT, em França. O apoio de 400 euros foi aprovado na reunião de câmara de 7 de Junho. A prova realizou-se de 6 a 12 de Junho e Ismael Graça classificou-se em 17º lugar do seu escalão.

“Foi a minha primeira experiência fora do país e foi incrível. Fui para esta corrida com uma forma longe do que sou capaz, mas mesmo assim com a ideia de fazer sempre o meu melhor. O corpo não quis, sempre bloqueado, dores de cabeça, penso que devido à altitude. Só nos últimos 30 quilómetros consegui andar sem problemas e desfrutar da corrida”, escreveu o atleta na sua página oficial de Facebook.