Entrada gratuita para alunos nas piscinas de Tomar

Época balnear na Piscina Municipal Vasco Jacob abriu no sábado, 17 de Junho, e termina a 10 de Setembro.

À semelhança de anos anteriores o município de Tomar vai oferecer uma entrada grátis na Piscina Municipal Vasco Jacob a todos os alunos do ensino básico e secundário, incluindo os alunos do Jardim Escola João de Deus e da Escola Profissional de Tomar, e da Universidade Sénior de Tomar. A entrada gratuita pode ser utilizada até final de Julho e é obrigatória a apresentação do cartão de aluno ou de um documento identificativo com fotografia. As crianças com menos de 11 anos deverão ser acompanhadas por um adulto, refere a autarquia em nota de imprensa.

A época balnear em Tomar abriu no sábado, 17 de junho, e o complexo está aberto todos os dias da semana, entre as 10h00 e as 19h00, até 10 de Setembro. À disposição da população estão dois tanques descobertos, para crianças e adultos, espaços verdes e zonas de lazer. As entradas são gratuitas para crianças até aos cinco anos; 2,5 euros é o valor a pagar para quem tiver entre 6 e 17 anos de idade e maiores de 60 anos; dos 18 aos 59 anos o valor é 3,5 euros. Quem quiser pode adquirir um cartão de 10 entradas por 18,75 euros.