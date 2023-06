Festival da Paz em Fátima com mais uma edição do Night Trail

A terceira edição do Night Trail, prova desportiva inserida na programação do Festival da Paz 2023, realizado nas Pedreiras do Moimento, em Fátima, decorreu na tarde de sábado, 10 de Junho, Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Organizado pela Equipa Fátima Trail Team, Junta de Freguesia de Fátima e com a colaboração do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), a prova desenrolou-se nas modalidades de uma corrida (Trail) de 15 quilómetros e um mini trail/caminhada de 10 quilómetros. Terminadas as provas, o vereador da Câmara Municipal de Ourém, Humberto Antunes, e o presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, presidiram à cerimónia de atribuição dos prémios aos atletas vencedores. O Festival da Paz 2023 decorreu durante três dias com muita animação, música e tasquinhas.