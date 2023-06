Torres Novas vence Taça Coração do Ribatejo em patinagem artística

O Clube Desportivo de Torres Novas conquistou o primeiro lugar por equipas na Taça Coração do Ribatejo em patinagem artística, uma iniciativa organizada pela União Desportiva da Chamusca. A competição decorreu a 10 de Junho, no pavilhão gimnodesportivo da Chamusca e estiveram presentes cerca de 150 atletas em competição.

Alice Rebeca (1º lugar), Vitória Duque (3º lugar), Maria Carolina Alexandre (2º lugar), Ana Carolina Afanasiev (2º lugar), Anita Ferreira (3º lugar) Maria Inês Carvalho (2º lugar) e Iara Graça (1º lugar) foram as vencedoras individuais do clube de Torres Novas nos seus escalões.