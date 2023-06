Veteranos de Alverca promovem torneio solidário

O Clube Atlético Os Veteranos (CAOV) de Alverca organiza no sábado, 24 de Junho, um torneio solidário de futebol de equipas veteranas com o objectivo de ajudar a Casa de Acolhimento Residencial de crianças em risco da Fundação CEBI, de Alverca. O torneio, que vai decorrer no Complexo Desportivo de Santa Iria da Azóia, em Loures, tem entrada livre mas os espectadores são convidados a levar um donativo em espécie - roupas, alimentos ou brinquedos - para ajudar a instituição. O torneio começa a partir das 14h00 e contará com a presença das equipas de veteranos do Sport Lisboa e Benfica, Vitória Futebol Clube e Associação Desportiva de Machico, para além do clube anfitrião.