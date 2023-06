Vitória Futsal Cup Masters foi uma grande jornada de propaganda da modalidade

Vitória de Santarém venceu em infantis e iniciados e promete para 2024 um novo torneio de grande dimensão eventualmente com participantes estrangeiros.

A segunda etapa do Vitória Futsal Cup Masters 2023 decorreu no fim-de-semana de 17 e 18 de Junho, com a competição para equipas masculinas dos escalões de formação e constituiu mais um grande momento de propaganda da modalidade. Quanto aos resultados os vencedores nos diversos escalões foram: Benjamins: Internacional SC (AF Évora); Infantis - Vitória de Santarém; Iniciados - Vitória Santarém; Juvenis - Leões Porto Salvo (AF Lisboa); Juniores masculinos - Academia Johnson Januário (AF Vila Real). O Prémio Fair-play/Plano Nacional de Ética no Desporto foi para o CD Escola Francisco Franco (AF Madeira).

No total, durante dois fins-de-semana, estiveram em competição 11 escalões, 62 equipas, 38 clubes provenientes de 17 distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores, 103 jogos, cerca de mil atletas de ambos os sexos e 200 técnicos. A Nave e o Pavilhão Municipal de Santarém estiveram sempre bem compostos de apoiantes dos clubes em prova. Para 2024 o Vitória de Santarém quer manter o formato alargado a todo o território nacional e, eventualmente, dar-lhe um formato internacional.

Ao evento associaram-se nomes históricos do futsal nacional como o jogador internacional Pedro Cary, que agora terminou a carreira ou o carismático seleccionador nacional Jorge Braz, bem como dirigentes federativos e da Associação de Futebol de Santarém e autarcas de Santarém. Foram também homenageados o capitão da equipa sénior do Vitória, Tiago Agostinho, que representou o clube durante 13 temporadas, e a jovem Maria Ferreira, de 12 anos, a primeira atleta vitoriana de sempre a ser internacional por Portugal.