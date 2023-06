CTR de Samora Correia avança com rescisões voluntárias de trabalhadores

As medidas adoptadas em Maio não foram suficientes para garantir a sustentabilidade da empresa de Samora Correia. Administração anunciou um programa de rescisões amigáveis em que os trabalhadores terão direito a uma compensação superior em 20% àquela que é determinada por lei.

A CTR - Consultoria, Técnica e Representações Lda, empresa sediada em Samora Correia, abriu na sexta-feira, 16 de Junho, um programa de rescisões voluntárias de trabalhadores, por mútuo acordo. A empresa, com cerca de 300 trabalhadores, justifica a decisão a O MIRANTE com o abrandamento da actividade no sector de FMCG (bens de consumo rápido) e por isso diz que vai ter de avançar com um novo ajustamento de capacidade. “Depois de analisar os dados financeiros mais recentes a CTR concluiu que as medidas tomadas em Maio não são suficientes para garantir a sustentabilidade da empresa e, a manter-se este cenário, a quebra de facturação em comparação com o plano para este ano continuará a ser considerável”, explica a empresa.

Recorde-se que a CTR dispensou da fábrica de Samora Correia 61 trabalhadores no mês de Maio. Agora o processo de rescisões é especialmente dirigido aos trabalhadores operacionais, técnicos e gestores, com 50 ou mais anos de idade ou 20 anos de antiguidade na empresa. Serão afectados os departamentos de produção, manutenção, logística e instalações. No entanto o programa está também aberto aos restantes trabalhadores da empresa cabendo à CTR a decisão de aceitar ou não as candidaturas.

A empresa fabrica e desenvolve produtos, tecnologia, design e projectos nas áreas da ambientação e controlo de insectos para empresas detentoras de marcas. A CTR não tem um número fechado para o processo de rescisões mas diz “estar confiante de que não será necessário adoptar mais nenhuma medida de ajustamento de capacidade”. Aderindo a este programa os trabalhadores terão direito a uma compensação superior em 20% àquela que é determinada por lei - o que significa que lhes será oferecido 1,2 salários por cada ano de trabalho.

O plano da CTR é de longo prazo e consiste em combater a sazonalidade da actividade para dar estabilidade ao negócio. A CTR diz ao nosso jornal que está também a criar sinergias com a fábrica existente nos Estados Unidos da América e espera que os resultados sejam visíveis nos próximos meses.

“Continuamos comprometidos com o futuro da CTR em Samora Correia, uma unidade de grande importância no grupo Hayco a nível global e estamos a adoptar as medidas estritamente necessárias para garantir a sustentabilidade da empresa”.