Dia da cidade de Vila Franca de Xira

A Freguesia de Vila Franca de Xira promove no dia 28 de Junho a sessão solene do Dia da Cidade, altura em que será feita a concessão da cidadania de mérito. A sessão comemorativa inicia-se às 21h00 no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. As estradas são livres, mas limitadas ao número de lugares disponíveis. Após a sessão decorre o espectáculo Tablao Flamenco.

Vila Franca de Xira foi elevada a cidade em 1984, constituindo na altura, em conjunto com outros municípios, como foi o caso de Barreiro e Matosinhos, Mirandela, Oliveira de Azeméis, Ovar, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia, a segunda iniciativa de elevação de vilas a cidade desde a Revolução do 25 de Abril de 1974.