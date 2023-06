Festas da Cidade do Cartaxo com muita animação

Durante quatro dias a cidade do Cartaxo vai estar ao rubro com folclore, gastronomia regional, concertos, DJ e largadas. As ruas de comércio local vão entrar no ritmo ao som de bandas itinerantes e o recinto terá um novo palco para receber o Festival de Folclore.

O espaço envolvente à Praça de Toiros do Cartaxo vai ser a montra da cidade de 22 a 25 de Junho. Folclore, gastronomia regional, concertos, DJ, largadas e uma corrida de toiros, não esquecendo os festejos solenes e religiosos para honrar o padroeiro São João Baptista, compõem o programa das Festas da Cidade 2023. As ruas de comércio recebem a animação de bandas itinerantes e há um novo palco na Praça 15 de Dezembro para o Festival de Folclore. A Câmara do Cartaxo assume a organização com o apoio da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta.

A inauguração está agendada para as 18h00 de quinta-feira, 22 de Junho, com a actuação dos alunos da acordeonista Andreia Sofia. Às 22h00 actua a Turma do Rock e o dia termina com uma largada de toiros às 23h00. Sexta-feira, dia 23, há o Desfile Etnográfico das Escolas do Cartaxo pela Rua Batalhoz, às 10h00, e o espectáculo do Grupo de Cantares Chãs D’Ourique, de Vila Chã de Ourique, no concelho, às 19h30. A Marcha da Lapa e a Marcha de Almeirim sobem ao palco às 21h00 e os The Town Bar, uma banda de Pontével, às 23h00. A música continua pela noite fora com o DJ Tolan e o DJ Ruka no Espaço Discoteca, no Ateneu Artístico Cartaxense, até às 04h00.

A manhã de sábado inicia-se com ballet do Ateneu Artístico Cartaxense, às 10h00, e com a actividade “A criança e o cavalo”. O ponto alto do dia é a Procissão de São João Baptista, às 19h30. O Festival de Folclore, organização do rancho do Cartaxo, realiza-se às 21h00, ao mesmo tempo que decorre o Cortejo à Luz das Velas em Honra de São João Baptista, na Praça de Toiros. Às 22h00, Daniel Matos e o Grupo de Sevilhanas Las Hermosas, de Azambuja, colocam o Cartaxo a dançar junto ao Palco do Parque Central. O Espaço Discoteca fica a cargo do DJ Gonçalo Henriques, a partir da uma da manhã.

Domingo existe uma segunda oportunidade para a pequenada participar na actividade “A criança e o cavalo”, às 10h00, sendo que à mesma hora a Escola de Karaté Paula Matias faz uma demonstração da modalidade no palco da Praça 15 de Dezembro. O Projecto Pouca Pena, integrado por João Morgado Ribeiro, natural de Vila Chã de Ourique, toca às 17h00 e espera-se uma noite de fados com artistas da região, às 21h00. A voz é de Filipa Maltieiro, Casimira Alves, Elias Santos e Vasco Casimiro, acompanhados por André Ribeiro na guitarra portuguesa e Ginestal Martins na viola.