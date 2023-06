Gala Anual de dança desportiva em Santarém

A 23.ª Gala Anual da Associação de Dança Desportiva de Tremez - ADDTREMEZ/Phil’s Place Santarém decorre no dia 8 de Julho pelas 20h00, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA) em Santarém. Vai ser apresentado um espectáculo de dança e movimento, desta vez com a temática DANCIN. Uma “inspiração num espectáculo da Broadway e de um coreógrafo dinamarquês que tudo fez para mostrar a sua paixão pela dança e o teatro musical”, refere a organização. A gala conta com a presença de cerca de 200 bailarinos num dos maiores palcos da região do Ribatejo.