Núcleo Museológico de Benavente acolhe a exposição “Campino o afivelar do couro”

No âmbito da realização de mais uma Festa da Amizade e Sardinha Assada de Benavente o Museu Municipal de Benavente, Núcleo Museológico e Agrícola, preparou uma exposição etnográfica, composta por objectos e fotografias, intitulada “Campino o afivelar do couro”. A inauguração da mostra está marcada para sexta-feira, 23 de Junho, pelas 21h00, e conta com um momento musical com o cantor Luís Sequeira. Recorde-se que a Festa da Amizade e Sardinha Assada vai decorrer em Benavente de 22 a 24 de Junho.