Restaurante Bulldega muda de espaço com a mesma qualidade da cozinha tradicional

O Bulldega, em Alcanena, está agora a servir a boa cozinha tradicional no antigo restaurante do hotel da vila, tendo uma entrada independente para melhor servir os clientes. O restaurante dispõe também de bar. De segunda a sexta-feira apresenta pratos do dia e ao fim-de-semana serve a especialidade de bacalhau à Bulldega.

O restaurante Bulldega, em Alcanena, mudou de espaço, mas continua a brindar os seus clientes com a boa cozinha tradicional. O novo espaço, que abriu a 9 de Junho, resulta da remodelação do restaurante, que estava fechado há anos, no hotel da vila. Para ir ao Bulldega, Rua José Afonso, não precisa de entrar no hotel, uma vez que há uma entrada própria directa para o exterior.

No restaurante, com 65 lugares, os clientes podem continuar a degustar a qualidade dos vários pratos e petiscos que distinguem o Bulldega, agora com uma nova decoração e ambiente que traz mais requinte às suas refeições. O mais vendido no restaurante são os petiscos, como camarão frito, torricados com bolo do caco, ovos rotos, ou hambúrgueres. Mas os clientes também pedem muito a picanha ou o bife de vitela com molho de cogumelos, mostarda e pimenta.

Ao fim-de-semana é servida a especialidade de bacalhau à Bulldega. De segunda a sexta-feira, ao almoço, o Bulldega apresenta pratos do dia a 12,50 euros por pessoa. Esta refeição inclui pão, azeitonas, manteiga, sopa, prato, uma bebida, sobremesa e café.

O restaurante está aberto de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00. Ao domingo o horário é das 12h00 às 15h00. O espaço dispõe também de bar, que está aberto de terça a quinta-feira das 17h00 às 24h00 e às sextas e sábados das 17h00 às 2h00.