A Praça de Toiros do Cartaxo recebeu o Sarau Gímnico do Ateneu Artístico Cartaxense, este ano sob o tema Mamma Mia. As classes de motricidade, formações, aerosaltos, trampolins e tumbling mostraram coreografias repletas de movimento e boa disposição, num espectáculo que envolveu cerca de 250 jovens ginastas.