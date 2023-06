Os alunos do 5º ano do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal

Os alunos do 5º ano do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, de Rio Maior, criaram histórias sobre cada um dos continentes do mundo, o que resultou no espectáculo “Histórias à Volta do Mundo”. A peça foi exibida no Cineteatro de Rio Maior.