Ameaçava ex-mulher e acabou detido pela GNR

Suspeito estava a exercer violência verbal contra a vítima e tinha em sua posse uma arma branca. Foi detido pela GNR de Tomar e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Um homem, de 55 anos, foi detido no sábado, 17 de Junho, por violência doméstica contra a sua ex-mulher, no concelho de Tomar, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que o suspeito estava na posse de uma arma branca que terá utilizado para ameaçar a vítima.

No âmbito de uma denúncia os militares da Guarda deslocaram-se ao local e constataram que o suspeito estava a exercer violência verbal contra a vítima, de 45 anos. A faca que tinha em sua posse foi apreendida e o detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Tomar tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.

A GNR lembra, na mesma nota, que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. As participações podem ser feitas no Portal da Queixa Electrónica, via 112, nas aplicações MAI112 e SMS Segurança ou junto das autoridades.