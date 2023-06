Automobilistas queixam-se das obras nas pontes de Coruche

Infraestruturas de Portugal não informou que a Ponte General Teófilo Trindade e a Ponte do Tijolo iam encerrar ao trânsito a 12 de Junho. Automobilistas lamentam caos no trânsito e Câmara de Coruche refere a deficiente sinalização no decurso dos trabalhos.

As obras da Infraestruturas de Portugal (IP) nas pontes de Coruche causaram transtornos e motivaram queixas dos automobilistas. O pandemónio instalou-se no dia 12 de Junho quando as pontes encerraram ao trânsito sem aviso prévio. Ficou acordado com a Câmara de Coruche que a IP avisava o município antes de cada intervenção, o que não aconteceu na segunda-feira, 12 de Junho. Ninguém contava que as pontes encerrassem nesse dia, nem a própria GNR. “Liguei no dia 13 de Junho de manhã, quando soube, para o responsável da IP. Como era feriado em Lisboa disseram que não podiam fazer nada. Entretanto lá nos enviaram o e-mail que foi mandado para outras entidades mas que não nos remeteram, como habitual, para podermos avisar a população”, explicou o presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira.

A empresa pediu desculpa, segundo o autarca, e no dia 15 de Junho informou que os trabalhos já estavam finalizados e que por isso as pontes já não iam fechar ao trânsito dias 16 e 17 de Junho. Durante o período das obras, que começaram a 22 de Maio e continuaram até 15 de Junho, de forma faseada, os automobilistas queixaram-se de deficiente sinalização e sinais caídos. Uma situação confirmada por Francisco Oliveira que refere uma sinalização muito débil. “As obras geraram défice económico na restauração nomeadamente nos restaurantes Sabores de Coruche e Ponte da Coroa. Felizmente a IP terminou os trabalhos antes do fim-de-semana das provas de 24h de BTT”, reiterou.